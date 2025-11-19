Herthas Plan mit Leistner

Toni Leistner könnte bei Hertha BSC erneut ein Jahr dranhängen. Wie ‚Sport Bild‘ berichtet, erwägen die Verantwortlichen aufgrund der guten Leistungen des Innenverteidigers, die im Vertrag verankerte vereinsseitige Verlängerungsoption über ein Jahr zu ziehen.

Das aktuelle Arbeitspapier des 35-Jährigen läuft am Saisonende aus. Leistner selbst fühlt sich offenbar noch fit genug. In der laufenden Saison stand er in 13 von 14 Pflichtspielen über die volle Distanz auf dem Feld.