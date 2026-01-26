Kane-Gespräche gestartet

Der FC Bayern hat die Gespräche mit Harry Kane über eine Vertragsverlängerung begonnen. Das bestätigt Sportvorstand Max Eberl gegenüber ‚Sky‘: „Wir sind mit Harry in Gesprächen.“ Dem Bezahlsender zufolge steht ein neues Arbeitspapier bis 2028 oder 2029 im Raum.

Kane selbst kann sich einen langfristigen Verbleib in München sehr gut vorstellen und denkt nicht an einen Wechsel. Unter anderem der FC Barcelona und Ex-Klub Tottenham Hotspur wurden in der Vergangenheit mit dem Topstürmer in Verbindung gebracht. Kanes aktueller Kontrakt an der Säbener Straße läuft bis 2027.