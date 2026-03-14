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Asekos große Stärke

von Julian Jasch - Quelle: Transfermarkt.de
1 min.
Christian Titz hat gut lachen @Maxppp

Christian Titz ist von Noel Asekos Entwicklung begeistert. „Noel hat schon in der Hinrunde, aber jetzt auch in die Rückrunde hinein einen wirklich guten Sprung gemacht in der Art, wie er in den verschiedenen Räumen Fußball spielt, wie er das Spiel aufnimmt und seine tiefen Läufe bringt“, äußert sich der Cheftrainer von Hannover 96 im Gespräch mit ‚Transfermarkt.de‘ über seinen Schützling, „das ist eine seiner großen Qualitäten – und das ist für den Gegner nicht leicht zu verteidigen.“

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Aseko gehört in der laufenden Zweitliga-Saison mit drei Treffern und fünf Vorlagen zu den besten Scorern bei den Niedersachsen. Entsprechend gerne würden die 96er mit dem Leihspieler über den Sommer hinaus weiterarbeiten, eine Kaufoption kann der FC Bayern allerdings per Rückkaufoption sofort kontern. Und es wird davon ausgegangen, dass der deutsche Rekordmeister zur kommenden Spielzeit mit dem 20-jährigen Mittelfeldspieler plant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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