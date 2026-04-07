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Bundesliga

HSV: Verzwickte Lage mit Sahiti

von Daniel del Federico - Quelle: Hamburger Morgenpost
1 min.
Emir Sahiti, Fabio Vieira, Miro Muheim vom HSV @Maxppp

Emir Sahiti wird womöglich nie wieder für seinen Leihklub Maccabi Tel Aviv auflaufen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, hat der 27-Jährige aufgrund der prekären Sicherheitslage Israel bereits verlassen und ist zurück nach Kroatien gereist. Beim israelischen Spitzenklub geht man davon aus, dass der Flügelspieler nie wieder für den Verein spielen wird.

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Sahiti war im Winter aufgrund mangelnder sportlicher Perspektive bei den Rothosen auf Leihbasis nach Tel Aviv gewechselt und erwischte dort einen Traumstart. In seinen ersten fünf Partien erzielte der kosovarische Nationalspieler vier Treffer. Der Rechtsfuß, der im Sommer 2024 für knapp über eine Million Euro von Hajduk Split zum HSV gewechselt war und den Bundesliga-Aufstieg miterlebte, steht nun vor einer ungewissen Zukunft. Zwar besitzt Maccabi eine Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro, doch eine Rückkehr des Spielers gilt derzeit als nahezu ausgeschlossen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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