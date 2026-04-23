Wildes Gerücht um Tapsoba

Edmond Tapsoba (27) hat sich offenbar auf den Zettel von Besiktas gespielt. ‚Sabah Spor‘ berichtet, dass der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen sogar ganz oben auf der Liste der Adler steht und der Süper Lig-Vertreter ernsthaft an einer Verpflichtung interessiert ist. Ein konkreter Vorstoß von Seiten der Türken habe jedoch noch nicht stattgefunden.

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Dass der bis 2028 an Leverkusen gebundene Stammspieler im Sommer in Istanbul aufkreuzt, dürfte jedoch angesichts seiner anderen Möglichkeiten eher unwahrscheinlich sein. Tapsoba gehört bei der Werkself zu den Leistungsträgern und wurde in der Vergangenheit regelmäßig mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht.