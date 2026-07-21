Menü Suche
Kommentar 4
Bundesliga

Große Überraschung bei Ebimbe?

von Dominik Sandler - Quelle: Absolut Fussball
1 min.
Junior Dina Ebimbe im Trikot von Stade Brest @Maxppp

Die Tür bei Eintracht Frankfurt könnte für Eric Ebimbe plötzlich noch einmal aufgehen. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, ist Adi Hütter schon seit vielen Jahren Fan des 25-Jährigen und spielt mit dem Gedanken, ihn in den Kader für die kommende Saison zu integrieren. Der Abgang des Allrounders schien eigentlich bereits beschlossene Sache, der FC Schalke war sich mit Ebimbe sogar schon einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch SGE-Sportvorstand Markus Krösche wollte den Kameruner loswerden und stand kurz vor einer Einigung mit S04. Jetzt könnte es aber zur großen Wende kommen. Voraussetzung dafür ist dem Portal zufolge, dass Ebimbe sein 20027 auslaufendes Arbeitspapier verlängert. Das sei dem Spieler auch kommuniziert worden. Damit soll ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr vermieden werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (4)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Schalke 04
Eric Ebimbe

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Eric Ebimbe Eric Ebimbe
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert