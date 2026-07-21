Die Tür bei Eintracht Frankfurt könnte für Eric Ebimbe plötzlich noch einmal aufgehen. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, ist Adi Hütter schon seit vielen Jahren Fan des 25-Jährigen und spielt mit dem Gedanken, ihn in den Kader für die kommende Saison zu integrieren. Der Abgang des Allrounders schien eigentlich bereits beschlossene Sache, der FC Schalke war sich mit Ebimbe sogar schon einig.

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Auch SGE-Sportvorstand Markus Krösche wollte den Kameruner loswerden und stand kurz vor einer Einigung mit S04. Jetzt könnte es aber zur großen Wende kommen. Voraussetzung dafür ist dem Portal zufolge, dass Ebimbe sein 20027 auslaufendes Arbeitspapier verlängert. Das sei dem Spieler auch kommuniziert worden. Damit soll ein ablösefreier Abgang im kommenden Jahr vermieden werden.