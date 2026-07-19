Bayer Leverkusen gibt Alejo Sarco in die zweite spanische Liga ab. Laut Transferinsider César Luis Merlo wird der argentinische Mittelstürmer inklusive Kaufoption an Sporting Gijón verliehen.

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In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte Sarco leihweise für Borussia Mönchengladbach, blieb in nur drei Einsätzen aber ohne Tor. An Leverkusen ist der 20-jährige Linksfuß noch bis 2029 gebunden.