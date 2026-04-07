M’gladbach: Kleindienst & Hack terminieren Comeback

Tim Kleindienst (30) will noch in dieser Spielzeit für Borussia Mönchengladbach auf dem Platz stehen. Im Interview mit ‚WDR 2‘ sagt der Mittelstürmer, den bereits seit Ende Mai des vergangenen Jahres Meniskusbeschwerden plagen: „Ich habe das therapeutische Laufen hinter mir, jetzt geht es an die Fußball-Spezifik. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen wieder mit der Mannschaft trainieren und für die letzten zwei Saisonspiele noch eine Option sein kann.“

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Bei Robin Hack (27) könnte es dagegen schneller zur Rückkehr kommen. Der Offensivakteur, der derzeit aufgrund eines Muskelfaserrisses fehlt, skizziert gegenüber der ‚Bild‘ seinen Comeback-Plan: „Für Leipzig am Samstag wird es nach der langen Zeit noch nicht reichen, Knie und Muskulatur brauchen einfach noch ein bisschen Zeit, sich wieder an die volle Belastung im Training zu gewöhnen. Das ist aber völlig normal. Aber in der Woche danach gegen Mainz, das könnte klappen.“