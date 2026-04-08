Geteilte Meinung zu Woltemade

Vom Interesse von Borussia Dortmund an Nick Woltemade (24) hat Geschäftsführer Sport Lars Ricken noch nichts gehört. Die FT-Leser sind geteilter Meinung, ob der Angreifer zu den Schwarz-Gelben passen würde. 50 Prozent der 2244 Teilnehmer haben bei einer Umfrage dafür gestimmt, dass Woltemade nicht zum BVB passt.

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Könnte Nick Woltemade zum BVB passen? Ja Nein Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Genau die Hälfte ist der Meinung, dass der ehemalige Stuttgarter sehr wohl ein Fit für die Dortmunder wäre, sollte etwa Serhou Guirassy (29) das Weite suchen. Woltemade wird bei Newcastle United nach gutem Saisonstart inzwischen kritischer gesehen. Aus finanziellen Gründen käme für den BVB ohnehin nur eine Leihe in Frage.