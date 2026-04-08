BVB-Klartext zu Woltemade & Sancho

Vier große Baustellen will Borussia Dortmund im Sommer angehen. Für die Innenverteidigung, das zentrale Mittelfeld, den Flügel und den Sturm besteht aufgrund einiger schon feststehender Abgänge Bedarf.

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Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ führt Lars Ricken aus: „Natürlich suchen wir nach einem Offensivspieler, der Qualität mitbringt, uns direkt weiterhelfen kann und keine utopische Ablösesumme erfordert. In der Defensive verlässt uns Niklas Süle, Emre Can fällt noch länger aus. Insofern machen wir uns auch dort Gedanken.“

Eine heiße Spur führt unter anderem zu Ex-BVB-Star Jadon Sancho (26), der nach seiner Leihe von Manchester United zu Aston Villa ablösefrei zu haben ist. „Wir beschäftigen uns derzeit mit sehr vielen Spielern und durchleuchten sie. Wir prüfen, ob sie uns besser machen können. Das machen wir auch bei Jadon“, bestätigt Ricken das Interesse am englischen Flügelflitzer.

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Woltemade kein Thema?

Darüber hinaus wird der BVB-Boss auf weitere Personalien angesprochen, darunter Serhou Guirassy (30). Ricken will nichts davon wissen, dass der Goalgetter im Anschluss an die Saison eine Luftveränderung anstrebt: „Das hören wir doch in jeder Transferperiode, dass er wechseln könnte. Und er ist immer noch hier. Er fühlte sich extrem wohl bei uns, und es gibt kein Bestreben, ihn abzugeben.“

Ergänzend kommt Ricken ebenso deutlich auf die Gerüchte um potenzielle Nachfolger zu sprechen. „Davon höre ich zum ersten Mal“, antwortet der 49-Jährige auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, Nick Woltemade (24) von Newcastle United auszuleihen, „kalte Spur. Auch hier gilt: Dieses Profil haben wir in zweifacher Ausführung.“ Gemeint sind Guirassy und Sturmpartner Fábio Silva (23).

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Beim Guineer sind dem BVB im Fall der Fälle aber die Hände gebunden, da er per Ausstiegsklausel für festgeschriebene 35 Millionen Euro zu ausgewählten Topklubs wechseln darf. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit wurde also vermutlich noch nicht gesprochen, das weiß wohl auch Ricken.