Glatzel vor HSV-Abschied

Es zeichnet sich ab, dass Robert Glatzel (32) den Hamburger SV im Sommer ein Jahr vor Vertragsende verlassen wird. Die Tendenz geht klar in Richtung Trennung, berichtet das ‚Hamburger Abendblatt‘. Für den Anschluss der Saison sei ein Gespräch zwischen den Parteien geplant, danach läuft es wohl auf eine Beendigung der Zusammenarbeit hinaus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Glatzel war 2021 für eine Million Euro von Cardiff City zu den Rothosen gewechselt. Lange Zeit erwies sich der gebürtige Münchner als treffsicherster HSV-Stürmer, nach dem Bundesliga-Abstieg ist er in der Rangordnung aber deutlich nach hinten gerutscht. Magere vier Startelfeinsätze sorgen dafür, dass sich Glatzel offenbar konkret mit einem Abschied befasst.