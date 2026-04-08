HSV: Grönbaek-Entscheidung vertagt

Beim Hamburger SV hält man sich bis auf weiteres offen, ob man die auf fünf Millionen Euro festgesetzte Ausstiegsklausel für den von Stade Rennes ausgeliehenen Albert Grönbaek (24) ziehen wird. „Es gibt noch viele Variablen, die da eintreten müssen“, sagt Sportdirektor Claus Costa gegenüber der ‚Bild‘, „jetzt hat er 25 Minuten gut gespielt, aber: ganz entspannt. Wir können jetzt nicht erwarten, dass er jedes Mal, wenn er 20 Minuten spielt, drei Torabschlüsse hat. Eine Transfer-Bewertung gibt es nicht nach 25 Minuten, sondern nach einigen Wochen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit seiner Verpflichtung Anfang Januar hatte Grönbaek ein Faszienriss im rechten Oberschenkel außer Gefecht gesetzt. Beim jüngsten 1:1 gegen den FC Augsburg feierte der Offensivmann ein vielversprechendes Debüt. Costa: „Wir alle spüren bei Albert ein Riesen-Commitment. Er hat Riesenbock auf den Klub. Er bestätigt jeden Tag in der Kabine und auf dem Platz, dass er mit jeder Faser seines Körpers dafür brennt, für den HSV zu spielen.“