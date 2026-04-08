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Bundesliga

HSV macht ein Schnäppchen

von David Hamza - Quelle: Sport Bild
Albert Sambi Lokonga im HSV-Trikot @Maxppp

Albert Sambi Lokonga (26) hat den Hamburger SV deutlich weniger Ablöse gekostet als bislang bekannt. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ zahlte der HSV nur 100.000 Euro an den FC Arsenal, bislang war von dem Dreifachen, also 300.000 Euro, berichtet worden.

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Für die Rothosen hat sich der zentrale Mittelfeldspieler als Glücksgriff erwiesen, Sambi Lokonga ist in der Startelf gesetzt und kommt in bislang 22 Einsätzen auf fünf Tore. Sein Vertrag an der Elbe läuft bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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