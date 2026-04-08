HSV macht ein Schnäppchen

Albert Sambi Lokonga (26) hat den Hamburger SV deutlich weniger Ablöse gekostet als bislang bekannt. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ zahlte der HSV nur 100.000 Euro an den FC Arsenal, bislang war von dem Dreifachen, also 300.000 Euro, berichtet worden.

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Für die Rothosen hat sich der zentrale Mittelfeldspieler als Glücksgriff erwiesen, Sambi Lokonga ist in der Startelf gesetzt und kommt in bislang 22 Einsätzen auf fünf Tore. Sein Vertrag an der Elbe läuft bis 2028.