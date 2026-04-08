BVB aufgepasst: Rabatt bei Pavard?

Benjamin Pavard könnte bei Olympique Marseille bleiben – aber wohl nur, wenn der Preis stimmt. Der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet jedenfalls, dass die Südfranzosen bei Inter Mailand anklopfen könnten, um die 15 Millionen Euro schwere Kaufoption zu drücken.

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Erst kürzlich hatte die ‚L’Équipe‘ gemeldet, dass OM die Option nicht auszuüben gedenkt, da Pavards Leistungen stark schwanken. Sollte der Preis für den 30-jährigen Abwehr-Allrounder aber noch fallen, würde eine Festverpflichtung für Marseille womöglich doch noch attraktiv werden.

Stammverein Inter Mailand hat keine Verwendung mehr für den Ex-Münchner. Auch Borussia Dortmund soll die Situation um Pavard lose beobachten. Der Bundesliga-Zweite braucht im Sommer dringend neues Personal für die Verteidigung.