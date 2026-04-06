Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Erster Klub beißt bei Tabakovic an

von Julian Jasch - Quelle: SportSport
Haris Tabakovic bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Haris Tabakovic (31) weckt anscheinend Begehrlichkeiten in der Ligue 1. Informationen von ‚SportSport‘ zufolge streckt der OSC Lille die Fühler nach dem aktuell von der TSG Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach verliehenen Mittelstürmer aus. Der Champions League-Aspirant wolle den Bosnier (zehn Länderspiele) im Sommer gerne unter Vertrag nehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit 13 Toren und drei Vorlagen aus 30 Pflichtspielen machte Tabakovic in der laufenden Saison auf sich aufmerksam. Dem Vernehmen nach ruft Hoffenheim fünf Millionen Euro im Falle eines Verkaufs auf. Wie es für den 1,96 Meter großen Rechtsfuß weitergeht, weiß er selbst noch nicht.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Hoffenheim
M'gladbach
Lille
Haris Tabaković

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Hoffenheim Logo TSG Hoffenheim
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Lille Logo OSC Lille
Haris Tabaković Haris Tabaković
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert