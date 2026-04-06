Erster Klub beißt bei Tabakovic an

Haris Tabakovic (31) weckt anscheinend Begehrlichkeiten in der Ligue 1. Informationen von ‚SportSport‘ zufolge streckt der OSC Lille die Fühler nach dem aktuell von der TSG Hoffenheim an Borussia Mönchengladbach verliehenen Mittelstürmer aus. Der Champions League-Aspirant wolle den Bosnier (zehn Länderspiele) im Sommer gerne unter Vertrag nehmen.

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Mit 13 Toren und drei Vorlagen aus 30 Pflichtspielen machte Tabakovic in der laufenden Saison auf sich aufmerksam. Dem Vernehmen nach ruft Hoffenheim fünf Millionen Euro im Falle eines Verkaufs auf. Wie es für den 1,96 Meter großen Rechtsfuß weitergeht, weiß er selbst noch nicht.