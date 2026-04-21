Gladbach mit Herold einig

Borussia Mönchengladbach ist einem Transfer von Linksverteidiger David Herold (23) entscheidend nähergekommen. ‚Sky‘ berichtet von einer grundsätzlichen Einigung zwischen Verein und Spieler.

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Sollte der Tabellen-13. den Klassenerhalt schaffen, sei ein Wechsel sehr wahrscheinlich. Mit dem Karlsruher SC sind keine Verhandlungen nötig, Herold besitzt beim Zweitligisten eine Ausstiegsklausel in Höhe von 3,5 bis vier Millionen Euro.