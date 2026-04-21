Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gladbach mit Herold einig

von David Hamza - Quelle: Sky
Herold schlägt den Ball @Maxppp

Borussia Mönchengladbach ist einem Transfer von Linksverteidiger David Herold (23) entscheidend nähergekommen. ‚Sky‘ berichtet von einer grundsätzlichen Einigung zwischen Verein und Spieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte der Tabellen-13. den Klassenerhalt schaffen, sei ein Wechsel sehr wahrscheinlich. Mit dem Karlsruher SC sind keine Verhandlungen nötig, Herold besitzt beim Zweitligisten eine Ausstiegsklausel in Höhe von 3,5 bis vier Millionen Euro.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
M'gladbach
KSC
David Herold

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
KSC Logo Karlsruher SC
David Herold David Herold
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert