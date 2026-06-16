M‘gladbach: Aufsteiger will Olschowsky

Für Jan Olschowsky von Borussia Mönchengladbach könnte es in der zweiten Liga weitergehen. Wie die ‚Neue Osnabrücker Zeitung‘ berichtet, zeigt Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück Interesse am Torwart, der am Niederrhein noch bis 2027 vertraglich gebunden ist. Ein Angebot sei allerdings noch nicht eingegangen.

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Olschowsky wurde in Mönchengladbach ausgebildet, der Profidurchbruch blieb ihm bei den Fohlen aber verwehrt. Für die Borussia-Profis stand er lediglich viermal im Kasten. Das Kalenderjahr 2025 verbrachte der 24-Jährige als Leihspieler bei Alemannia Aachen.