Nach wochenlangen und zähen Verhandlungen konnte Borussia Dortmund am Montag endlich Vollzug melden: Konstantinos Karetsas ist seitdem Spieler des BVB, der sich den 18-Jährigen satte 30 Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni kosten ließ. Für den KRC Genk ein neuer Rekordverkauf, der eigentlich noch teurer werden sollte.

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Der belgische Erstligist blieb lange bei der Forderung von 35 Millionen, auf die Schwarz-Gelb jedoch nicht eingehen wollte. Am Ende war es Karetsas selbst, der seinen Arbeitgeber davon überzeugte, den Daumen zu heben, wie Geschäftsführer Sport Lars Ricken im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘ verriet: „Wir haben am Ende einen Preis ausgehandelt, der aus unserer Sicht der Bestmögliche war. Daran hatte Kostas mit seiner Haltung auch einen nicht unbedeutenden Anteil.“

Kovac reist extra nach Belgien

Was Ricken damit meinte: Laut der ‚Sport Bild‘ haben sich die Dortmunder früh darum bemüht, dem Spielmacher schöne Augen zu machen. Er wurde an die Strobelalle eingeladen, um sich die Infrastruktur anzuschauen. Sogar Trainer Niko Kovac reiste nach Genk, um frühzeitig den Spieler zu überzeugen. Der Youngster biss letztlich an und bat seinen Klub schließlich, das etwas niedrigere Angebot anzunehmen – mit Erfolg.

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„Kos hat nach dem ersten Treffen klar signalisiert, dass er nur zu uns möchte. Genau solche Spieler wollen wir haben. Spieler, die nicht noch mit drei oder vier anderen Klubs kokettieren, sondern ein klares Ziel verfolgen“, gerät Ricken über den Neuzugang ins Schwärmen. Die Gunst der BVB-Fans hat das Top-Talent schon gewonnen – jetzt muss Karetsas nur noch auf dem Spielfeld überzeugen.