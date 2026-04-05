Das Problem bei Tabakovic

Ob der von der TSG Hoffenheim ausgeliehene Haris Tabakovic (31) eine Zukunft bei Borussia Mönchengladbach hat, ist weiter offen. „Es gibt keine Gespräche. Und wenn keine Gespräche geführt werden, muss ich mir eigentlich keine Gedanken machen. Ich habe ja noch ein Jahr Vertrag in Hoffenheim“, sagte Tabakovic nach dem gestrigen Spiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:2).

Unter der Anzeige geht's weiter

Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder ergänzte, dass die Menge an Stürmern im Kader die Situation verkompliziert: „Wenn wir endgültig in der Liga sind, dann werden Gespräche geführt. Aber natürlich ergebnisoffen. Wir haben Tabakovic, wir haben Shuto Machino, wir haben Tim Kleindienst, wir haben Tomas Cvancara. Gerade was die Stürmer angeht, haben wir einige auf der Payroll.“ Für einen Verkauf von Tabakovic fordert Hoffenheim fünf Millionen Euro. 13 Tore in 30 Spielen stehen im Gladbach-Trikot zu Buche.