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Weltmeisterschaft

Einigung: Zidane wird Frankreich-Coach

von Remo Schatz - Quelle: as
Zinédine Zidane ist Welt- und Europameister @Maxppp

Zinédine Zidane wird als Coach der französischen Nationalmannschaft sein Trainercomeback feiern. Wie die spanische ‚as‘ berichtet, liegt mittlerweile die vollständige Einigung vor. Das Angebot der Fédération Française de Football hat der frühere Weltfußballer demnach angenommen.

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Seit Wochen pfeifen es die Spatzen von den Dächern, dass Zidane im Anschluss an die anstehende WM das Zepter von seinem früheren Mitspieler Didier Deschamps übernehmen wird. Der 53-Jährige selbst hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihn vor allem der Job als Nationaltrainer seines Heimatlandes reizt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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