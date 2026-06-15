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Werder bedient sich in Köln

von Julian Jasch - Quelle: RTL/ntv
Arian Römers vom 1. FC Köln @Maxppp

Arian Römers (19) wird dem 1. FC Köln in diesem Sommer wohl nach zwölf gemeinsamen Jahren den Rücken kehren. Laut ‚RTL/ntv‘ steht der zentrale Mittelfeldspieler ganz dicht vor dem Wechsel zu Werder Bremen. Mit der Unterschrift wird zeitnah gerechnet.

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Für den marokkanischen U18-Nationalspieler wird aufgrund seines auslaufenden Vertrags lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig. In Bremen soll Römers über die Zweitvertretung an die Profis herangeführt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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