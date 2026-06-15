Für Sabri Lamouchi ist die WM offenbar nach nur einem Spieltag beendet. Wie der Journalist und Football Leaks-Autor Romain Molina berichtet, wurde Tunesiens Nationaltrainer nach der gestrigen 1:5-Niederlage gegen Schweden von seinen Aufgaben entbunden.

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Lamouchi steht erst seit Mitte Januar dieses Jahr bei den Nordafrikanern an der Seitenlinie. Gegen die Skandinavier lieferte Tunesien eine schwache Partie ab. Die weiteren Gegner sind Japan und die Niederlande.

Update (14:54 Uhr): Nach Informationen der tunesischen Radiostation ‚Jawhara FM‘ wird Mondher Kebaier das Zepter übernehmen. Der 56-Jährige war von 2019 bis 2022 bereits Trainer der Nordafrikaner. Seit Februar 2025 ist er als Technischer Direktor des Verbands tätig.