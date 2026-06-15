Menü Suche
Kommentar 2
Update Weltmeisterschaft

WM-Trainer entlassen

von Remo Schatz - Quelle: Romain Molina
1 min.
Sabri Lamouchi im Kreise seiner Spieler @Maxppp

Für Sabri Lamouchi ist die WM offenbar nach nur einem Spieltag beendet. Wie der Journalist und Football Leaks-Autor Romain Molina berichtet, wurde Tunesiens Nationaltrainer nach der gestrigen 1:5-Niederlage gegen Schweden von seinen Aufgaben entbunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Lamouchi steht erst seit Mitte Januar dieses Jahr bei den Nordafrikanern an der Seitenlinie. Gegen die Skandinavier lieferte Tunesien eine schwache Partie ab. Die weiteren Gegner sind Japan und die Niederlande.

Update (14:54 Uhr): Nach Informationen der tunesischen Radiostation ‚Jawhara FM‘ wird Mondher Kebaier das Zepter übernehmen. Der 56-Jährige war von 2019 bis 2022 bereits Trainer der Nordafrikaner. Seit Februar 2025 ist er als Technischer Direktor des Verbands tätig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Tunesien
Sabri Lamouchi

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Tunesien Flag Tunesien
Sabri Lamouchi Sabri Lamouchi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert