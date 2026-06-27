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Weltmeisterschaft

Spanien befürchtet bitteren WM-Ausfall

von Daniel del Federico - Quelle: Marca
1 min.
Yeremy Pino im Spanien-Trikot @Maxppp

Die Weltmeisterschaft könnte für Yéremy Pino bereits vorzeitig beendet sein. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat sich der 23-Jährige in der Partie gegen Uruguay (1:0) bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen. Der Offensivakteur verließ das Stadion mit einer Armschlinge.

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Trainer Luis de la Fuente hatte nach dem Abpfiff bereits das Schlimmste befürchtet: „Leider könnte es sich um einen Schlüsselbeinbruch handeln. Wir werden sehen, er wird morgen untersucht. Er leidet sehr.“ Ein Ausfall des 25-fachen Nationalspielers spitzt die personelle Krise der Spanier auf dem Flügel weiter zu. Neben Lamine Yamal (18), der beim ersten Gruppenspiel noch auf der Bank saß, haben aktuell auch Nico Williams (23) und Víctor Muñoz (22) mit Fitnessproblemen zu kämpfen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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