DFB: Update zu Musiala

Das deutsche Team hat offenbar keinen längeren Ausfall von Jamal Musiala zu befürchten. Bei der ‚ARD‘ sagte Julian Nagelsmann im Anschluss an den 7:1-Erfolg gegen Curaçao, dass es sich um „nichts Schlimmes“ handele.

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Zur Einordnung: Musiala musste den Platz nach etwas mehr als einer Stunde leicht angeschlagen verlassen. Zum einen war der Zehner am linken Knöchel getroffen worden, zudem fasste er sich immer wieder an den Oberschenkel.