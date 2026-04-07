Nach Kritik: Was wird aus Weiser?

Die Gespräche mit Mitchell Weiser über eine Zukunft bei Werder Bremen gestalten sich kompliziert. Wie Profi-Chef Peter Niemeyer gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt, fand im Anschluss an das kritische Interview des 31-jährigen Führungsspielers am Rande des Bundesligaspiels gegen RB Leipzig (1:2) ein persönlicher Austausch statt: „Es gab – wie von Clemens angekündigt – ein Gespräch mit Mitchell, aber ohne ein riesiges Fass aufzumachen. Wir haben zwei wichtige Spiele vor uns und darauf muss unser Fokus liegen. Wir werden bald mit ihm über seine Zukunft reden.“

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Nach wie vor ist unklar, ob der im Sommer auslaufende Vertrag des Rechtsverteidigers ausgeweitet wird. Weiser, der 2022 ablösefrei von Bayer Leverkusen an die Weser gekommen war, gehört zu den Top-Verdienern in Bremen und soll aus Vereinssicht unbedingt verlängern. Aufgrund eines Kreuzbandrisses steht der Rechtsfuß Werder seit Saisonbeginn nicht zur Verfügung.