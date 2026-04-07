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UEFA Champions League

Isaks Leidenszeit beendet

von Tobias Feldhoff
Alexander Isak weist den Weg @Maxppp

Alexander Isak (26) ist zurück im Spieltagskader des FC Liverpool. Die Reds verkünden, dass Arne Slot den Angreifer nach fast vier Monaten Zwangspause für das Aufeinandertreffen mit Paris St. Germain am morgigen Mittwoch (21 Uhr) nominiert hat.

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Im Dezember erlitt Isak einen Wadenbeinbruch und fiel im Anschluss lange aus. Auch zuvor hatte der Schwede seine immense Ablöse von 145 Millionen Euro nicht rechtfertigen können. „Ich sehe nun einen stärkeren Spieler“, war Slot aber zuletzt guter Dinge, dass Isak stärker zurückkehren wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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