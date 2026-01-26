Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

BVB: Nächster Zweitligist will Kabar

von Leon Morsbach - Quelle: Sky
1 min.
Almugera Kabar im BVB-Shirt @Maxppp

Das Rennen um Almugera Kabar von Borussia Dortmund nimmt immer weiter an Fahrt auf. Laut Informationen von ‚Sky‘ schaltet sich nun auch Preußen Münster in den Poker um den 19-Jährigen ein. Der Zweitligist strebt demnach ein Leihgeschäft an. Zuletzt wurde dem VfL Wolfsburg, Hertha BSC sowie dem Hamburger SV konkretes Interesse an Kabar nachgesagt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kabar sehnt sich nach einer Luftveränderung. Unter Trainer Niko Kovac kommt der Linksverteidiger nicht zum Zug. Der Linksfuß, der erst vor einem Jahr einen Vertrag bis 2028 bei den Schwarz-Gelben unterschrieben hatte, bevorzugt offenbar einen festen Transfer, auch eine Leihe inklusive Kaufoption könnte aber Sinn ergeben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
BVB
Münster
Almugera Kabar

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Münster Logo SC Preußen 06 Münster
Almugera Kabar Almugera Kabar
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert