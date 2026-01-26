BVB: Nächster Zweitligist will Kabar

Das Rennen um Almugera Kabar von Borussia Dortmund nimmt immer weiter an Fahrt auf. Laut Informationen von ‚Sky‘ schaltet sich nun auch Preußen Münster in den Poker um den 19-Jährigen ein. Der Zweitligist strebt demnach ein Leihgeschäft an. Zuletzt wurde dem VfL Wolfsburg, Hertha BSC sowie dem Hamburger SV konkretes Interesse an Kabar nachgesagt.

Kabar sehnt sich nach einer Luftveränderung. Unter Trainer Niko Kovac kommt der Linksverteidiger nicht zum Zug. Der Linksfuß, der erst vor einem Jahr einen Vertrag bis 2028 bei den Schwarz-Gelben unterschrieben hatte, bevorzugt offenbar einen festen Transfer, auch eine Leihe inklusive Kaufoption könnte aber Sinn ergeben.