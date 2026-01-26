HSV & Nürnberg verhandeln über Pherai

Für Immanuel Pherai eröffnet sich eine konkrete Option, um den Hamburger SV noch in diesem Winter zu verlassen. Nach Informationen der ‚Bild‘ ist der 24-Jährige Topkandidat beim 1. FC Nürnberg. Die Verhandlungen zwischen den Klubs seien bereits angelaufen.

Dem Boulevardblatt zufolge ist sowohl ein fester Verkauf als auch eine Leihe mit Kaufoption denkbar. Beim HSV steht Pherai, der seit geraumer Zeit als Abgangskandidat gilt und auch bei Eintracht Braunschweig gehandelt wird, noch bis 2027 unter Vertrag. Die Franken möchten sich zusätzlich zur bevorstehenden Verpflichtung von Sechser Rabby Nzingoula (20) auch im offensiven Mittelfeld verstärken.