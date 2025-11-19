Bericht über Angebot: Neuer Stürmer für den HSV?

Der Hamburger SV arbeitet offenbar an der Verpflichtung von Danylo Sikan (24). Nach Informationen der türkischen Zeitung ‚Sabah Spor‘ bereitet der Erstligist ein Angebot für den Stürmer von Trabzonspor vor.

In der Türkei spielt der ehemalige Spieler von Hansa Rostock unter Trainer Fatih Tekke kaum eine Rolle, weshalb der Klub einem Wechsel wohl offen gegenüberstehen würde.

Sikan war erst zu Jahresbeginn für sechs Millionen Euro von Skhakhtar Donetsk in die Süper Lig gewechselt. Dort kommt der Rechtsfuß in der laufenden Saison auf neun Einsätze mit einem Tor und einer Vorlage. Zu wenig, um sich nachhaltig durchzusetzen. Vorstellbar wäre eine Leihe ab Januar.