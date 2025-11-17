Obermair-Deal: Schlechte Nachrichten für Köln

Die Chancen für den 1. FC Köln, Raphael Obermair (29) im kommenden Sommer ablösefrei zu bekommen, sind offenbar gering. Die ‚Neue Westfälische‘ berichtet, dass sich der auslaufende Vertrag des Außenbahnspielers vom SC Paderborn bei einer bestimmten Anzahl an Startelfeinsätzen automatisch um ein Jahr verlängert. Wie hoch die zu erreichende Marke ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sehr gut möglich, dass die entsprechende Klausel greifen wird, denn Obermair ist in Paderborn unumstrittener Stammspieler und lief in der laufenden Saison in Liga und Pokal bereits zwölfmal von Beginn an auf. Lediglich zwei Partien verpasste er verletzungsbedingt. Die ‚Bild‘ hatte den Rechtsfuß, der schon im vergangenen Sommer heißer Kandidat in der Domstadt war, jüngst mit einem Winter-Wechsel nach Köln in Verbindung gebracht. Die letzte Chance für Paderborn auf eine Ablöse wird es unter normalen Umständen aber nicht.