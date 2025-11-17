Benzema bestätigt Angebote aus Europa

Karim Benzema liebäugelt öffentlich mit einer Rückkehr nach Europa. Im Interview mit der ‚as‘ erklärt der französische Kapitän von Al-Ittihad: „Es stimmt, dass mein Vertrag hier bald ausläuft. Ich kann noch nicht sagen, ob ich bleibe oder gehe; das hängt von vielen Dingen ab.“ Ewig will Benzema seine Karriere aber nicht fortsetzen: „Ich werde im Dezember 38. Ich sehe mich noch zwei Jahre Fußball spielen.“

Gerüchte über ein Comeback im europäischen Spitzenfußball sind nicht aus der Luft gegriffen. „Es stimmt, dass ich Angebote aus Europa habe. Ich muss alles genau abwägen, kluge Entscheidungen treffen und sehen, wo ich mich wohlfühle, ohne dabei zu vergessen, dass ich mich hier gut fühle und von allen Zuneigung erfahre“, erklärt der 37-jährige Torjäger.