Menü Suche
Kommentar
SPL

Benzema bestätigt Angebote aus Europa

von Dominik Schneider - Quelle: as
1 min.
Karim Benzema @Maxppp

Karim Benzema liebäugelt öffentlich mit einer Rückkehr nach Europa. Im Interview mit der ‚as‘ erklärt der französische Kapitän von Al-Ittihad: „Es stimmt, dass mein Vertrag hier bald ausläuft. Ich kann noch nicht sagen, ob ich bleibe oder gehe; das hängt von vielen Dingen ab.“ Ewig will Benzema seine Karriere aber nicht fortsetzen: „Ich werde im Dezember 38. Ich sehe mich noch zwei Jahre Fußball spielen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gerüchte über ein Comeback im europäischen Spitzenfußball sind nicht aus der Luft gegriffen. „Es stimmt, dass ich Angebote aus Europa habe. Ich muss alles genau abwägen, kluge Entscheidungen treffen und sehen, wo ich mich wohlfühle, ohne dabei zu vergessen, dass ich mich hier gut fühle und von allen Zuneigung erfahre“, erklärt der 37-jährige Torjäger.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

SPL
Ittihad
Karim Benzema

Weitere Infos

SPL Saudi Pro League
Ittihad Logo Al Ittihad
Karim Benzema Karim Benzema
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert