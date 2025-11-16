Menü Suche
Kanté schließt Paris-Wechsel nicht aus

von Leon Morsbach - Quelle: Téléfoot
kanté number 7 @Maxppp

N’Golo Kanté (34) hat eine Rückkehr in die Ligue 1 offen gelassen. Im Interview mit ‚Téléfoot‘ sagt der Mittelfeldspieler: „Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Saison bei Al-Ittihad. Mal sehen, was danach kommt. Aber ich möchte die kommenden Fußballjahre bestmöglich nutzen.“ Auf die Frage nach einem Wechsel zum Paris FC antwortet der französische Nationalspieler: „Man weiß nie.“

Der Paris FC träumt nach FT-Informationen von der Verpflichtung des Weltmeisters von 2018, dessen Vertrag bei Al-Ittihad im kommenden Sommer ausläuft. Ein Wechsel im Winter oder ein ablösefreier Transfer nach Saisonende ist grundsätzlich möglich. Kanté war 2023 vom FC Chelsea nach Saudi-Arabien gewechselt und bestritt für den Klub seitdem 92 Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
