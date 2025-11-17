Deutschland wie entfesselt zur WM | Traum-Noten für DFB-Stars

Dominanz, Giftigkeit und Selbstbewusstsein waren unter anderem die Attribute, die Bundestrainer Julian Nagelsmann seiner Elf mit auf den Leipziger Rasen gegeben hatte. Nach dem blutleeren Auftritt in Luxemburg am vergangenen Freitag (2:0) war der deutschen Nationalmannschaft anzumerken, dass sie den Gruppensieg gegen die Slowakei gewinnen und nicht verwalten wollte.

In der 18. Minute war es Nick Woltemade, der die DFB-Elf für eine starke Anfangsphase mit dem 1:0 belohnte. Im direkten Gegenzug hatte die Slowakei quasi aus dem Nichts die Chance zum Ausgleich, der starke Oliver Baumann hatte aber etwas dagegen. Die Gastgeber ließen sich davon überhaupt nicht aus dem Konzept bringen und blieben spielbestimmend. Nach einem weiteren Treffer von Serge Gnabry und dem Doppelpack von Leroy Sané endete die wohl beste Hälfte der deutschen Nationalmannschaft seit dem Italien-Rückspiel (3:3) im März dieses Jahres.

Nagelsmann verzichtete in der Pause darauf, per Auswechslungen in den Schongang zu schalten, lediglich Felix Nmecha kam für Aleksandar Pavlovic in die Partie. Entsprechend spielbestimmend blieb der vierfache Weltmeister, schaltete allerdings ein paar Gänge zurück. Neuer Torhunger kam in Person von Ridle Baku (64.) und Assan Ouédraogo (77.) von der Bank, die jeweils nur wenige Minuten nach den Einwechslungen ihre Tore zum 5:0 respektive 6:0 erzielten.

Torfolge

1:0 Woltemade (18.): Ein Wirtz-Eckball von der linken Seite kann die Slowakei noch klären, der zweite Ball bleibt aber bei den Deutschen. Sané gibt auf rechts ab auf Kimmich, der unbedrängt flanken kann und direkt vor dem Tor Woltemade findet, der nur noch einnicken muss.

2:0 Gnabry (29.): Deutschland legt sich den Gegner zurecht und erhöht durch eine bayrische Co-Produktion. Pavlovic kurbelt an und spielt vertikal auf Goretzka, der seinerseits direkt vertikal auf den zentral eingelaufenen Gnabry durchsteckt. Der lässt sich die Chance zum 2:0 nicht nehmen.

3:0 Sané (36.): Woltemade und Wirtz spielen an der Mittellinie Kurzpass. Wirtz dreht einen Bogen durch die eigene Hälfte und sieht tief Sané, der im Vollsprint gestartet ist. Der Traumpass findet den DFB-Rückkehrer, der auf und davon ist und nur noch einschieben muss.

4:0 Sané (41.): Die Deutschen spielen wie entfesselt. Mit großer Giftigkeit erobern Wirtz und Woltemade an der linken Außenlinie den Ball. Wirtz nimmt Fahrt in Richtung Sechzehner auf und findet mit einem traumhaften Schlenzer Sané, der aus spitzem Winkel trifft.

5:0 Baku (67.): Der Joker sticht Part 1: Woltemade tankt sich durch den Strafraum und gibt quer auf Gnabry, der den Ball direkt weiter quer schiebt auf Baku. Der unmittelbar zuvor eingewechselte RB-Profi trifft vor heimischem Publikum.

6:0 Ouédraogo (79.): Der Joker sticht Part 2: Wieder hat Woltemade die Füße im Sechzehner im Spiel, schlussendlich landet der Ball bei Sané, der den Ball per Hacke für Local Hero Ouédraogo auflegt. Dessen Schuss landet noch abgefälscht im langen Eck.

Die Noten der DFB-Elf

Eingewechselt:

46‘ Felix Nmecha (2,5) für Pavlovic

64‘ Malick Thiaw (2,5) für Schlotterbeck

64‘ Ridle Baku (2) für Kimmich

72‘ Nathaniel Brown für Raum

77‘ Assan Ouédraogo für Wirtz