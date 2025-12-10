Rui Patricio macht Schluss

Rui Patricio hat genug und hängt seine Torwarthandschuhe an den Nagel. Der portugiesische Fußballverband verkündet den Rücktritt des 37-jährigen Goalies mit folgenden Worten: „Rui Patrício, Europameister von 2016 und Gewinner der Nations League 2019, war eine feste Größe bei großen internationalen Wettbewerben. Er nahm an der EM 2008 teil, gab sein Debüt in der A-Nationalmannschaft jedoch erst im November 2010 gegen Spanien. Sein letztes Spiel für Portugal bestritt er im März 2024 gegen Schweden. Über ein Jahrzehnt lang verpasste Rui Patrício kein einziges Qualifikationsspiel für Europa- oder Weltmeisterschaften.“

Der Schlussmann stand in 108 Länderspielen für sein Land zwischen den Pfosten und blickt auch auf eine bewegte Karriere im Vereinsfußball zurück. Unter anderem hütete er das Tor der Wolverhampton Wanderers, der AS Rom, von Sporting Lissabon und Atalanta Bergamo. Zuletzt machte der Portugiese noch einen Abstecher zu Al Ain in die Vereinigten Arabischen Emirate. Seit Sommer war er vertragslos.