Nach Hoeneß-Aussage: Der tatsächliche Stand im Upamecano-Poker

Anders als es die kürzlichen Aussagen von Klubpatron Uli Hoeneß vermuten ließen, ist eine Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano (27) beim FC Bayern längst nicht final besiegelt. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ beteuern beide Seiten, dass bislang keine finale Entscheidung gefallen ist. Vielmehr seien die Gespräche noch in vollem Gange.

Zuletzt zeichnete sich immerhin eher ein Verbleib als ein Abschied ab. Schließlich blicken beide Parteien auf eine bis dato äußerst erfolgreiche Saison zurück.

Der sportliche Höhenflug hat übrigens auch positive Auswirkungen auf die Chefetage des deutschen Rekordmeisters. Dem Fachmagazin zufolge laufen die Treffen der Verantwortlichen, die alle sechs Wochen an der Säbener Straße stattfinden sollen, dieser Tage äußerst harmonisch ab.