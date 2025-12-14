Neue Trainer-Station für Matarazzo?

Pellegrino Matarazzo winkt ein Engagement in Spanien. Interesse an dem ehemaligen Bundesliga-Trainer bekundet laut einem Bericht der ‚Marca‘ der baskische Klub Real Sociedad San Sebastián. Matarazzo sei neben Thiago Motta sogar der Favorit auf den Posten.

San Sebastian ist schwach in die Saison gestartet und belegt momentan in La Liga nur Tabellenrang 15. Seit der heutigen Entlassung von Sergio Francisco trägt Jon Ansotegi interimsweise die Verantwortung, soll aber spätestens Anfang des nächsten Jahres von einem neuen Coach abgelöst werden.