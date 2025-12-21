Menü Suche
Bayern treffen überraschende Ausfälle

von Lukas Hörster
Aleksandar Pavlovic für Bayern am Ball @Maxppp
Heidenheim FC Bayern

Der FC Bayern muss im letzten Bundesligaspiel des Jahres beim 1. FC Heidenheim (17:30 Uhr) auf zahlreiche Akteure verzichten. Besonders überraschend kommen die Ausfälle von Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof, die genauso wie Sacha Boey erkrankt fehlen. Minjae Kim muss mit Knieproblemen passen.

FC Bayern München
Mit dieser Elf den letzten Sieg des Jahres einfahren! 🔥

#FCHFCB #packmas
Bereits länger war klar, dass Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme) passen müssen. An der Seite von Leon Goretzka muss im zentralen Mittelfeld heute Raphaël Guerreiro aushelfen.

