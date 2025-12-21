Bayern treffen überraschende Ausfälle

Der FC Bayern muss im letzten Bundesligaspiel des Jahres beim 1. FC Heidenheim (17:30 Uhr) auf zahlreiche Akteure verzichten. Besonders überraschend kommen die Ausfälle von Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof, die genauso wie Sacha Boey erkrankt fehlen. Minjae Kim muss mit Knieproblemen passen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits länger war klar, dass Manuel Neuer (Muskelfaserriss) und Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme) passen müssen. An der Seite von Leon Goretzka muss im zentralen Mittelfeld heute Raphaël Guerreiro aushelfen.