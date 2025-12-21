Macht Augsburg mit Baum weiter?

Manuel Baum könnte eine Zukunft beim FC Augsburg haben. Im Anschluss an das gestrige 0:0 gegen Werder Bremen stellte Sportdirektor Benjamin Weber klar, dass die Türe offen ist: „Wir schließen nichts aus.“ Gespräche würden sowohl mit Baum als auch mit anderen Alternativen geführt. Man wolle eine Entscheidung aus „voller Überzeugung“ treffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baum steht seit drei Spielen als Interimscoach bei den Fuggerstädtern in der Verantwortung. Der Trainer folgte auf Sandro Wagner, der nach einem schwachen Saisonstart von seinen Aufgaben entbunden wurde. Unter Baum holte der FCA bislang vier Punkte aus drei Spielen. Bereits zwischen 2016 und 2019 stand Baum in Augsburg an der Seitenlinie. Eigentlich ist er dort seit Sommer als sogenannter Direktor Entwicklung beschäftigt.