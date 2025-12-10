VfL Bochum: Großes Problem bei Morgalla

Der VfL Bochum kann Leandro Morgalla womöglich doch nicht festverpflichten. Die ‚WAZ‘ berichtet, dass die vereinbarte Kaufoption nur im Aufstiegsfall Gültigkeit besitzt. Da Bochum momentan auf Rang neun liegt, wird Morgalla voraussichtlich am Ende der Saison zu Stammverein RB Salzburg zurückkehren.

Denn trotz des Aufwärtstrends unter Uwe Rösler fehlen dem Zweitligisten aktuell zehn Punkte auf Relegationsrang drei. Unter Rösler ist Morgalla wie schon bei dessen Vorgängern gesetzt. Der 21-Jährige stand in 16 von 17 möglichen Partien von Beginn an auf dem Rasen, ein Spiel verpasste er aufgrund einer Gelbsperre. Sollte Bochum doch aufsteigen, wären zwei Millionen Euro für die Dienste des U21-Nationalspielers fällig.