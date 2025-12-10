Überraschender Ausfall beim BVB

Am heutigen Mittwoch (21 Uhr) muss Borussia Dortmund überraschend gegen FK Bodö/Glimt auf einen wichtigen Spieler verzichten. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, ist Marcel Sabitzer nicht mit ins Teamhotel gereist und fehlt im Kader. Einen Grund nennt die Zeitung nicht.

Der Österreicher hatte sich unter Niko Kovac zuletzt wieder häufiger in der Startelf wiedergefunden, bei den jüngsten drei Erfolgen stand er stets von Beginn an auf dem Rasen. Den 31-Jährigen könnte in Norwegen etwa Jobe Bellingham (20) ersetzen. Bellingham, Pascal Groß (34) und Felix Nmecha (25) machen die beiden Sechserpositionen heute Abend unter sicher aus.