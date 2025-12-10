Ferguson-Leihe vor Abbruch

Das Intermezzo von Evan Ferguson bei der AS Rom könnte bereits im Januar enden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, möchten die Italiener die Leihe des 21-Jährigen beenden. Mit Joshua Zirkzee (24), Gianlucca Scamacca (26) und Arnaud Kalimuendo (23) hat der aktuelle Tabellenvierte der Serie A mehrere Nachfolger auf dem Zettel.

Ferguson bestritt seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer erst 14 Pflichtspiele für die Giallorossi und erzielte nur einen Treffer. Als sein Konkurrent in der Sturmspitze Artem Dovbyk sich Anfang November verletzte, sollte der Ire seine Chance erhalten. Doch die Leihgabe von Brighton & Hove Albion verletzte sich ebenfalls und kommt seitdem nur noch sporadisch zum Einsatz. Die Gespräche mit dem Premier League-Klub haben bereits begonnen, um das Missverständnis schnellstmöglich zu beenden.