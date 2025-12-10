Verliert der DFB das nächste Toptalent?

Der Deutsche Fußballbund könnte mit Cajetan Lenz das nächste Toptalent an eine andere Nation verlieren. Wie die ‚Blick‘ berichtet, bemüht sich neben Bundesligisten wie Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt auch der Schweizer Fußballverband um den 19-Jährigen. Bochum-Boss Ilja Kaenzig bestätigte die Anstrengungen beider Länder: „Er hat in den Länderspielpausen Aufgebote von beiden Verbänden erhalten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lenz, der erst in dieser Saison sein Profidebüt feierte, verdiente sich durch seine guten Leistungen eine Nominierung für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Nichtsdestotrotz will sich der Mittelfeldspieler noch nicht festlegen: „Ich habe mich jetzt für Deutschland entschieden. Was die Zukunft bringt, werden wir dann sehen. Ich habe mich beim DFB jetzt sehr wohlgefühlt“, erklärte der Rechtsfuß zuletzt gegenüber der ‚WAZ‘. SFV-Medienchef Adrian Arnold zeigt sich noch zuversichtlich, das Toptalent umstimmen zu können: „Wir verfolgen seine Entwicklung ganz genau. Es gab auch schon Gespräche mit ihm sowie seinem Umfeld.“