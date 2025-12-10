Münster tütet wichtige Verlängerung ein

Die Verantwortlichen von Preußen Münster belohnen Luca Bolay für seine guten Leistungen. Wie der Zweitligist mitteilt, wurde der Vertrag des Linksverteidigers vorzeitig verlängert. Zur Laufzeit machen die Adlerträger keine Angaben. Bolay war im Sommer 2024 von Waldhof Mannheim nach Münster gewechselt, nach einem schwierigen ersten Jahr hat sich der 23-Jährige inzwischen etabliert. In der laufenden Spielzeit stehen 13 Einsätze zu Buche.

„Luca ist ein Spieler, der für die Dinge steht, die uns bei Preußen Münster wichtig sind. Er ist offen und interessiert an seinen Mitmenschen, identifiziert sich total mit dem Club und mit der Gemeinschaft. Er hatte sicher auch schwierige Momente, in denen der Erfolg seiner Arbeit nicht so sichtbar war. Doch er hat an sich und seinen Weg bei den Preußen geglaubt und sich dadurch alles selbst hart erarbeitet. Er ist ein bescheidener Teamplayer, der seine Rolle kennt. Luca ist mutig und offensiv, versteckt sich nicht und bringt sich ein. Dadurch passt er sehr gut zu unserer Spielweise“, erklärt Sportdirektor Jan Uphues.