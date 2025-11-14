United hat neuen Torwart im Visier

Manchester United möchte sich womöglich erneut auf der Torwart-Position verstärken. Wie ‚Expressen‘ berichtet, hat sich Melker Ellborg vom Malmö FF in den Fokus der Red Devils gespielt. Der frühere Premier League-Gigant hat erst im vergangenen Sommer mit Senne Lammens (23) von Royal Antwerpen einen neuen Schlussmann verpflichtet.

Ellborg kam in dieser Saison bereits zu zwölf Pflichtspieleinsätzen und machte zu Beginn des Jahres auf sich aufmerksam, als er in seinen ersten vier Ligaspielen für Malmö kein Gegentor kassierte. Zuletzt parierte er in der Europa League-Partie gegen Panathinaikos einen Elfmeter. Der 22-Jährige hat in Schweden noch einen Vertrag bis 2028.