Menü Suche
Kommentar
Premier League

Auch Real dran: United beobachtet Sporting-Talent

von Daniel del Federico - Quelle: Daily Mail
Salvador Blopa @Maxppp

Manchester United streckt die Fühler nach Salvador Blopa aus. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben sich die Red Devils nach der Verfügbarkeit des 18-Jährigen von Sporting Lissabon erkundigt. Auch Real Madrid soll den Rechtsfuß auf dem Zettel haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Blopa debütierte im Oktober im Pokalspiel gegen den FC Alverca für die erste Mannschaft und erzielte dabei zwei Treffer. Der rechte Mittelfeldspieler, der auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden kann, läuft in dieser Saison bisher hauptsächlich für die Zweitvertretung des amtierenden portugiesischen Meisters auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Sporting
Salvador Blopa

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Sporting Logo Sporting Lissabon
Salvador Blopa Salvador Blopa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert