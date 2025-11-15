Auch Real dran: United beobachtet Sporting-Talent

Manchester United streckt die Fühler nach Salvador Blopa aus. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben sich die Red Devils nach der Verfügbarkeit des 18-Jährigen von Sporting Lissabon erkundigt. Auch Real Madrid soll den Rechtsfuß auf dem Zettel haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Blopa debütierte im Oktober im Pokalspiel gegen den FC Alverca für die erste Mannschaft und erzielte dabei zwei Treffer. Der rechte Mittelfeldspieler, der auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden kann, läuft in dieser Saison bisher hauptsächlich für die Zweitvertretung des amtierenden portugiesischen Meisters auf.