Ausfallzeit bei Sesko bekannt

von Lukas Hörster - Quelle: Sky Sports
Benjamin Sesko mit langen Ärmeln @Maxppp

Benjamin Sesko wird Manchester United vorerst fehlen. Der Mittelstürmer hat sich laut ‚Sky Sports‘ zwar eine weniger schlimme Verletzung am Knie als befürchtet zugezogen, wird aber dennoch rund vier Wochen ausfallen.

Im Sommer war der 22-jährige Mittelstürmer für rund 77 Millionen Euro von RB Leipzig ins Old Trafford gewechselt, hat dort aber mit größeren Anpassungsproblemen zu kämpfen. In zwölf Pflichtspielen traf Sesko nur zweimal. FT bedachte ihn daher im Transferzeugnis für United mit der Note 4,5.

