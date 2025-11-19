Schon vor Ort: Sancho forciert Winter-Wechsel

Weder Leihklub Aston Villa noch Stammverein Manchester United haben aktuell und auch mittelfristig noch Verwendung für Jadon Sancho (25). Entsprechend kommt der Flügelspieler auf den Markt, sogar schon im Winter könnte die Leihe zu den Villans abgebrochen werden.

Auf diesen Fall bereitet sich auch der Engländer selbst vor. Wie das Portal ‚CaughtOffside‘ berichtet, hat Sancho die Länderspielpause genutzt, um nach Istanbul zu reisen. Dort habe er sich mit Vertretern von Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray getroffen, um einen möglichen Transfer abzuklopfen.

Klare Forderungen von Sancho

Er sei bereit, auf einen Teil seines Gehalts zu verzichten, um nach Istanbul zu wechseln. Im Gegenzug verlange er aber eine Startelfgarantie und einen engen Draht zu den Verantwortlichen, um permanent Klarheit über seine Rolle im jeweiligen Verein zu haben.

Eine etwaige Ablösesumme dürfte sich in überschaubarem Rahmen halten, da Sanchos Vertrag in Manchester am Saisonende ausläuft. Auch Borussia Dortmund befasst sich mit einer Rückkehr des verlorenen Sohns. Dort müsste Sancho beim Gehalt wohl noch größere Abstriche machen.