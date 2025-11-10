Menü Suche
BVB: Sancho-Gerüchte nehmen Fahrt auf

Die Leihe von Jadon Sancho zu Aston Villa entpuppt sich als Missverständnis. Die Villans erwägen einen Abbruch im Winter – ergreift Borussia Dortmund die Initiative?

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild
1 min.
Jadon Sancho trottet bei Aston Villa vom Platz @Maxppp

Kaum eine Transferperiode vergeht, in der Jadon Sancho (25) nicht mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wird. Schon im Sommer kursierten entsprechende Gerüchte, letztendlich verlieh Manchester United den Engländer jedoch an Aston Villa.

Bei den Villans kommt Sancho aber nicht wie gewünscht zum Zug, lediglich acht zumeist kurze Einsätze und keine Torbeteiligung stehen bislang zu Buche. Medienberichten zufolge ist der Europa League-Teilnehmer von Sanchos Darbietungen so enttäuscht, dass ein vorzeitiger Leih-Abbruch im Winter in Erwägung gezogen wird.

Das ruft erneut die Borussia auf den Plan. Nach Informationen der ‚Bild‘ wägt der BVB genau ab, unter welchen Voraussetzungen ein vorzeitiger Transfer im Winter Sinn ergeben kann. Schon zuletzt keimten Gerüchte auf, dass United Sanchos im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde und Dortmund an einer Rückholaktion interessiert sei, sollte der Offensivakteur im Sommer ablösefrei auf den Markt kommen.

Sanchos Profil fehlt im BVB-Kader

Fakt ist: In der Offensive klemmt es aktuell beim Klub aus dem Ruhrgebiet. Ein kreativer Spielertyp wie Sancho fehlt dem BVB. Ob die Verantwortlichen aber wirklich konkrete Schritte einleiten, um den Dribbelkünstler ein drittes Mal unter Vertrag zu nehmen, ist noch offen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (7)
Bundesliga
Premier League
Aston Villa
BVB
Jadon Sancho

