Bundesliga

Talente-Plan: BVB denkt um

von Remo Schatz - Quelle: WAZ
Die Trainerbank im Signal Iduna Park @Maxppp

Bei Borussia Dortmund hat man das Problem der Integration der hauseigenen Talente im Profikader erkannt. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, will der BVB dabei aber noch stärker auf die U23 setzen. Demach soll in der Regionalligamannschaft mehr und mehr auf eigene Talente gesetzt werden, um diese an den Herrenbereich heranzuführen. Das Credo lautet: Spielpraxis in der zweiten Mannschaft statt Bank bei den Profis.

Die zweite Mannschaft versteht sich seit jeher als Durchgangsstation in Richtung Profikader, ergänzt wurde das Team aber regelmäßig durch Spieler von außerhalb. Im zurückliegenden Transfersommer heuerten fünf Spieler von anderen Vereinen in Dortmund an. Demgegenüber stehen acht Jugendspieler, die aus der U19 nach oben gezogen wurden. Dieser Anteil soll sich weiter erhöhen.

