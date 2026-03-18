Der BVB-Plan ohne Brandt & Co.

Carsten Cramer visiert große Ziele an. Im Interview mit der ‚WAZ‘ sagt der Sprecher der Geschäftsführung: „Natürlich will und muss Borussia Dortmund Titel gewinnen.“

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Wie das gelingen soll? Unter anderem mit einem Umbruch im Kader. Großverdiener wie Julian Brandt (29), Niklas Süle (30) und Salih Özcan (28) werden den BVB mit Vertragsablauf im Sommer verlassen.

Cramer begründet: „Wir wollen den nächsten Schritt gehen. Dafür muss man hier und da eine Neujustierung vornehmen und bereit sein, alte Zöpfe abzuschneiden.“

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Und weiter: „Dafür müssen wir mutig sein und bei Entscheidungen die Konsequenzen daraus als Chancen sehen und nicht immer nur als Sorgen. Wenn ich mir bei Veränderungen immer nur die Frage nach Risiken stelle, werde ich nie mutig sein.“

Sancho zurück zum BVB?

Im Sommer wird der BVB-Kader einen mittleren bis großen Umbruch erleben. Die Verpflichtungen der südamerikanischen Toptalente Justin Lerma (18) und Kauã Prates (18) sind bereits eingetütet. Dazukommen soll wohl einmal mehr der verlorene Sohn Jadon Sancho (25). Gesucht wird zudem für die Innenverteidigung und das defensive Mittelfeld. Ein neuer Zehner als Brandt-Ersatz ist derweil kein Muss.